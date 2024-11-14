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Пугачёва почти договорилась о корпоративе в России: Но всё сорвалось в последний момент

Пугачёва почти договорилась о корпоративе в России: Но всё сорвалось в последний момент

По данным источника, Алла Пугачёва почти договорилась о корпоративе в России. Но всё сорвалось в последний момент: опасения "примадонны" перевесили потребность в деньгах.

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