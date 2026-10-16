НОВАТЭК расширил флот газовозов минимум двумя судами ледового класса Arc4 По данным Reuters (со ссылкой на Equasis и LSEG), к работе на проектах НОВАТЭКа могут приступить танкеры-газовозы North Ocean (IMO 9958315) и North Moon (IMO 9958303).
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