Российская армия под руководством главнокомандующего Владимира Путина наносит планомерные, запланированные удары по всей территории Украины Фото: © REUTERS ‚Gleb Garanich Поражаются ТЭЦ, чем вызываются нарушения в генерации и обеспечении электроэнергией ВПК и подразделений ВСУ.