Российская армия под руководством главнокомандующего Владимира Путина наносит планомерные, запланированные удары по всей территории Украины Фото: © REUTERS ‚Gleb Garanich Поражаются ТЭЦ, чем вызываются нарушения в генерации и обеспечении электроэнергией ВПК и подразделений ВСУ.
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