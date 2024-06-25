Сотрудники МВД России удостоены государственных наград

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при спасении граждан от нападения террористов, награждены государственными наградами сотрудники МВД России ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА старший сержант полиции Алиев Марат Эдикович (посмертно)сержант полиции Алиев Хабиб Халимбекович (посмертно)младший лейтенант полиции Бутаев Мугудин Исмаилович (посмертно)капитан полиции Гаджиалиев Сейфелмелук Салаватович (посмертно)старший сержант полиции Гамзатов Арсен Самшадиновичмладший лейтенант полиции Гасанбеков Тамерлан Межлумович (посмертно)сержант полиции Гебеков Джалил Алибекович (посмертно)сержант полиции Джаруллаев Султан Шамсутдинович (посмертно)старший лейтенант полиции Ибрагимов Тамерлан Гаджиагаевич (посмертно)старший лейтенант полиции Исмаилов Эйнар Кочубекович (посмертно)лейтенант полиции Казимагомедов Ахмед Тажутдинович (посмертно)лейтенант полиции Лучников Юрий Леонидовичлейтенант полиции Магомедов Магомед Нариманович (посмертно)сержант полиции Мамаев Магомедрасул Русланович (посмертно)лейтенант полиции Мезенцев Виталий Андреевич (посмертно)сержант полиции Насрулаев Нариман Имранович (посмертно)сержант полиции Омаров Надыр Руслановичстарший лейтенант полиции Росляков Дмитрий Евгеньевичупрапорщик полиции Салманов Эдик Ахмедулаховичподполковник полиции Хидирнабиев Мавлудин Тажидинович (посмертно)МЕДАЛЬЮ «ЗА ХРАБРОСТЬ» ІІ СТЕПЕНИмладший сержант полиции Алишейхов Зубайру Запировичстарший сержанту полиции Кадиев Муслим Шамиловичстарший сержант полиции Казиев Ахмед Гаджиявовичкапитан полиции Магомедов Абдулла Шамиловичстарший сержант полиции Магомедов Эльдар Имираслановичмладший лейтенант полиции Паридалаев Магомед Шамиловичстарший сержант Рамазанов Ибадуллах Магомедовичкапитан полиции Рамазанов Эфенди Рамазановичстарший сержант полиции Солтанов Килясхан Джабраиловичстарший сержант полиции Тинамагомедов Хабиб Асхабалиевич.