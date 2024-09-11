В Петербурге стартует X Международный форум объединенных культур

В Санкт-Петербурге стартует X Международный форум объединенных культур. Главными мероприятиями первого дня форума станут лекция Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посвященная культуре XXI века, а также встреча министров культуры БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии