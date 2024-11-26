На улице Свободы судебные приставы привели в порядок «захваченный» подъезд

Ещё в апреле один из жителей дома на улице Свободы «откусил» часть общего коридора на много квартир с единственным на этаж окнами установил там дверь, лишив, таким образом, соседей и части пространства, и дневного света.
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