Тротуар с водными препятствиями у жд-вокзала Адлера Девушки оказались спортивными и используя ограду как снаряд с лёгкостьб преодолели преграду.
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Тротуар с водными препятствиями у жд-вокзала Адлера Девушки оказались спортивными и используя ограду как снаряд с лёгкостьб преодолели преграду.