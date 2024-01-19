Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали за три дня соревнований Фото: предоставлено Минспорта Алтайского края Команда Алтайского края по сумме всех медалей стала лидером на первых зимних играх "Большой Алтай" в Китае, сообщили в региональном Минспорте.