Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали за три дня соревнований Фото: предоставлено Минспорта Алтайского края Команда Алтайского края по сумме всех медалей стала лидером на первых зимних играх "Большой Алтай" в Китае, сообщили в региональном Минспорте.
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