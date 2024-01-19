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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"

Спортсмены Алтайского края стали первыми в Китае на играх "Большой Алтай"

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали за три дня соревнований Фото: предоставлено Минспорта Алтайского края Команда Алтайского края по сумме всех медалей стала лидером на первых зимних играх "Большой Алтай" в Китае, сообщили в региональном Минспорте.

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