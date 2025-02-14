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Синоптик Тишковец: пик похолодания в Москве придется на 17 февраля

Синоптик Тишковец: пик похолодания в Москве придется на 17 февраля

Пик похолодания в Москве придется на понедельник, после морозы станут медленно  отступать. Март стартует с аномального тепла, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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