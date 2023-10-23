Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

Виктор Луговой

Посыл, с одной стороны, правильный: умный дипломат пытается предельно прояснить картину. Но с другой стороны: 1. Слишком густая детализация при разборе. Картина становится слишком измельчённой, размываются главные акценты. Неясно, какая категория в разборе основная. 2. Ситуация на данный момент не такова, чтобы дипломата слушали и слышали те, кому должно быть адресовано. Им важно не то, что говорим мы, а то, что делают они. 3. Сейчас, боюсь, время не умных дипломатов, а - внешне туповатых и внутренне решительных военных. Чтобы вышел вот такой перс из Генштаба, левая сторона кителя вся в планках, аэродром по ширине плеч, и сказал одну вещь: "Попытка закрыть залив - казус белли. Начинайте, окау? Кто первый закрывать?" А далее - поглядим на любиителей Таартуского договоора.