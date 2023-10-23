Страна и люди
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Страна и люди

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Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право

Возможное закрытие Балтийского моря для российских судов станет грубейшим нарушением международного права.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Посыл, с одной стороны, правильный: умный дипломат пытается предельно прояснить картину. Но с другой стороны: 1. Слишком густая детализация при разборе. Картина становится слишком измельчённой, размываются главные акценты. Неясно, какая категория в разборе основная. 2. Ситуация на данный момент не такова, чтобы дипломата слушали и слышали те, кому должно быть адресовано. Им важно не то, что говорим мы, а то, что делают они. 3. Сейчас, боюсь, время не умных дипломатов, а - внешне туповатых и внутренне решительных военных. Чтобы вышел вот такой перс из Генштаба, левая сторона кителя вся в планках, аэродром по ширине плеч, и сказал одну вещь: &quot;Попытка закрыть залив - казус белли. Начинайте, окау? Кто первый закрывать?&quot; А далее - поглядим на любиителей Таартуского договоора.
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2 н.
анатолий кириченко
давно не топили корабли нато
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2 н.

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