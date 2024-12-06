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В Антарктиде в замерзшем озере ученые нашли уникальную экосистему микроорганизмов

В Антарктиде в замерзшем озере ученые нашли уникальную экосистему микроорганизмов

В озере Энигма в Антарктиде под слоем постоянного льда толщиной 11 метров скрывается жидкая вода с уникальной и необычайно разнообразной экосистемой микроорганизмов, которая может быть похожа на ту, что существовала до замерзания озера более 6 миллионов лет назад.

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