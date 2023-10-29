Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет

Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет

Уверен, Израиль ведет себя настолько самоуверенно, угрожая возмездием всем в округе, только по одной причине.

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Комментарии
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Талгат Жумабеков
на самом деле скоро арабы наймут воевать за себя афганцев в Сирии их примут в армию и они быстро ликвидируют всех врагов Асада затем убьют Асада и начнется война с Израилем и афганцы как и мамлюки в средние века ликвидировали крестоносцев, быстро ликвидируют израиль и исполнится предсказание Ванги что хан придет когда Сирия падет а победитель будет не тот кто начинал войну.
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3 д.
Erl Schweizer
Причин куча, одна из них - наличие у Израиля 100 атомных бомб. Какой король, шейх, принц, султан, президент что-то осмелился вякнуть против?
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3 д.
Ольга Кожемякина
Какая-то дебильная статейка! Шансы есть всегда, везде, у всех.  &quot;Израиль не признаёт, что у него есть ядерное оружие, но при этом и не отрицает.&quot;? А кто решил что другие страны чего-то не скрывают? Такие вещи всегда хранятся под грифом секретно, за семью печатями. Все это догадки и предположения примитивных и проплаченных &quot;аналитиков&quot;.
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3 д.

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