Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет

Талгат Жумабеков на самом деле скоро арабы наймут воевать за себя афганцев в Сирии их примут в армию и они быстро ликвидируют всех врагов Асада затем убьют Асада и начнется война с Израилем и афганцы как и мамлюки в средние века ликвидировали крестоносцев, быстро ликвидируют израиль и исполнится предсказание Ванги что хан придет когда Сирия падет а победитель будет не тот кто начинал войну.

Erl Schweizer Причин куча, одна из них - наличие у Израиля 100 атомных бомб. Какой король, шейх, принц, султан, президент что-то осмелился вякнуть против?