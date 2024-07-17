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Русская весна

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Эксперт объяснил, как изменится политика США при Трампе

Эксперт объяснил, как изменится политика США при Трампе

Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского конфликта и европейских проблем в целом.

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