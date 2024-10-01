На дороги Петербурга за лето вылили более 1,5 млн кубометров воды

С приходом заморозков баки спецтехники будут заправят солевыми растворами. Более 1,5 млн кубометров воды было использовано для уборки дорог, тротуаров и элементов инфраструктуры Петербурга за минувший теплый сезон, который в этом году оказался длиннее на месяц.