♀♂ Гостиная для друзей

36 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • pilot
    и хорошо когда у других плохо«Есть люди, котор...
  • Игорь Михайлович
    работодатели разные бывают. многие не любят таких инициативных, как Елисей, который принял организационное решение не...Поучительная прит...
  • Максим
    А ещё есть люди, которым плохо от того, что другим хорошо.«Есть люди, котор...

ВШЭ избавляется от русофобской клоаки

ВШЭ избавляется от русофобской клоаки

Преподавательский состав Высшей школы экономики давно требует тщательной зачистки, учитывая количество русофобов и извращенцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Журавлев
Экономика - это наука, а любая наука основывается не на любви к какой-либо стране или народу, а на любви к истине. Коммунисты СССР в своё время запретили не только генетику, но даже Теорию относительности Эйнштейна. Ну и что из этого вышло? Пришлось воровать на Западе труды учёных для создания у себя атомной бомбы и ракетостроения. Теперь опять пошло волна упрёков в адрес учёных за плохую якобы их любовь к русским (русофобия мол). У нас Конституция РФ написана не от имени русских, а от имени многонационального народа России: &quot;Мы, многонациональный народ,...&quot;. И хватит блох ловить! А уж если ловить, то пусть мне кто-нибудь ответит зачем в 2003 году Путин заключил, а парламент РФ в 2004 году ратифицировал с Украиной Договор о делимитации границ, в котором утверждалось, что Крым - это собственность Украины, а Украина получала возможность (право) рвануть в ЕС и НАТО. Она и рванула! Вот это и есть самая настоящая РУСОФОБИЯ! Ельцин неоднократно отказывал хохлам в этом. Или ещё пример. В 2014 году Барак Обама попросил Путина не разгонять фашиствующий майдан и Путин не только оставил фашистов в покое, но и вывёз с Украины законного Президента страны, что открыло фашистам дорогу к захвату власти. А это не русофобия?!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх