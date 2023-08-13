ВШЭ избавляется от русофобской клоаки

Виктор Журавлев

Экономика - это наука, а любая наука основывается не на любви к какой-либо стране или народу, а на любви к истине. Коммунисты СССР в своё время запретили не только генетику, но даже Теорию относительности Эйнштейна. Ну и что из этого вышло? Пришлось воровать на Западе труды учёных для создания у себя атомной бомбы и ракетостроения. Теперь опять пошло волна упрёков в адрес учёных за плохую якобы их любовь к русским (русофобия мол). У нас Конституция РФ написана не от имени русских, а от имени многонационального народа России: "Мы, многонациональный народ,...". И хватит блох ловить! А уж если ловить, то пусть мне кто-нибудь ответит зачем в 2003 году Путин заключил, а парламент РФ в 2004 году ратифицировал с Украиной Договор о делимитации границ, в котором утверждалось, что Крым - это собственность Украины, а Украина получала возможность (право) рвануть в ЕС и НАТО. Она и рванула! Вот это и есть самая настоящая РУСОФОБИЯ! Ельцин неоднократно отказывал хохлам в этом. Или ещё пример. В 2014 году Барак Обама попросил Путина не разгонять фашиствующий майдан и Путин не только оставил фашистов в покое, но и вывёз с Украины законного Президента страны, что открыло фашистам дорогу к захвату власти. А это не русофобия?!