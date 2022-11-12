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Эрик тен Хаг: «Мне нравится Марсьяль. Когда он в форме – он важная часть команды»

Эрик тен Хаг высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяле. Главный тренер «манкунианцев» затронул тему травматичности французского нападающего.

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