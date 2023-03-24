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70-летняя няня научила готовить на пару яйца: получаются нежные, как пудинг

70-летняя няня научила готовить на пару яйца: получаются нежные, как пудинг

Яйца принято готовить к завтраку на скорую руку, однако их потенциал многие недооценивают. Мы предлагаем попробовать повторить рецепт, которому когда-то научила 70-летняя няня: яйца делаются на пару и получаются нежными, словно сочный пудинг.

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