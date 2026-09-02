The second most crowded speculative reading in twenty years Sugar No. 11 Futures ICEUS_DLY:SB1! Nightbricks Sugar has just produced one of the most extreme positioning readings in its recorded history, and the sequence that got it there is more interesting than the reading itself.
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