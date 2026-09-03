iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

«Москвичи» получат рулевое управление «по проводам» — без механической связи между рулём и колёсами

«Москвичи» получат рулевое управление «по проводам» — без механической связи между рулём и колёсами

Стартует совместный проект с «Атомом» и китайской Hangzhou Shibao На Восточном экономическом форуме автомобильный завод «Москвич», АО «Кама», создающее российский электромобиль «Атом», и китайская производственная компания Hangzhou Shibao подписали меморандум о сотрудничестве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым