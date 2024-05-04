В ГИБДД предупредили о новом разводе водителей с помощью тряпки

Тряпка на зеркале, фото: njcar.ru Водители, возвращаясь к своим автомобилям на парковке, например, у крупного торгового центра, часто сталкиваются с разнообразными рекламными буклетами под дворниками или на стеклах.
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