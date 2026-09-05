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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томлянович о бане Кириоса за кокаин: «Эванс получил год дисквалификации, Ясика – два. Я просто не понимаю»

Айла Томлянович поставила под сомнение сокращение бана  Ника Кириоса за кокаин. Ранее австралиец  получил  дисквалификацию в один месяц, так как доказал, что употребил вещество перед началом соревнований, а также согласился пройти программу реабилитации.

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