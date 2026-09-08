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Царьград

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Вот это поворот. Украина пытается отобрать компанию у британских миллиардеров. А чего вдруг?

Вот это поворот. Украина пытается отобрать компанию у британских миллиардеров. А чего вдруг?

Украина пытается отобрать компанию у британских миллиардеров. Стало известно, почему вдруг Киев затронул интересы своих самых главных партнёров? Это дело может вызвать крупный скандал и сильно подорвать позиции киевского режима на международной арене.

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