Нарколог объяснила татарстанцам, почему лучше не выпивать в Новый год

Даже незначительное потребление алкоголя может нанести вред здоровью. Как отметить Новый год без употребления спиртного, рассказала «Татар-информу» заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Татарстана и главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева.