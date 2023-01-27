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В Приморском крае пятилетний ребенок умер в ДТП с грузовиком

В Приморском крае пятилетний ребенок умер в ДТП с грузовиком

В Приморском крае в ДТП погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по региону. По данным ведомства, многодетный отец за рулем Honda Odyssey по пути из поселка Славянка в Раздольное решил совершить обгон и столкнулся с машиной.

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