T2 расширил бесплатный интернет при отрицательном балансе: оператор разрешил пользоваться «Госуслугами», Max и Ozon после окончания тарифа

T2 добавил еще шесть банков в «Связь без минусов» Оператор T2 расширил возможности бесплатной услуги «Связь без минусов», которая сохраняет доступ к важным онлайн-сервисам даже после окончания оплаченного периода.
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