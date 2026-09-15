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T2 расширил бесплатный интернет при отрицательном балансе: оператор разрешил пользоваться «Госуслугами», Max и Ozon после окончания тарифа

T2 расширил бесплатный интернет при отрицательном балансе: оператор разрешил пользоваться «Госуслугами», Max и Ozon после окончания тарифа

T2 добавил еще шесть банков в «Связь без минусов» Оператор T2 расширил возможности бесплатной услуги «Связь без минусов», которая сохраняет доступ к важным онлайн-сервисам даже после окончания оплаченного периода.

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