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Мировое обозрение

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Под поверхностью Земли могут скрываться подмантийные океаны на глубине 2900 км

Под поверхностью Земли могут скрываться подмантийные океаны на глубине 2900 км

На глубине примерно 2900 километров под ногами — там, где силикатная мантия упирается в жидкое металлическое ядро, — могут скрываться колоссальные запасы воды.

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