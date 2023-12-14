Секреты СВО: «Корнет» достиг невиданных высот, а «мотолыга» стала супер-бомбой

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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александр александров
Автовышка(скайлифт) здорово!!!только болтает наверное&quot;люльку&quot;,как цель держать!?
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8 час.

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