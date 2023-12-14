Секреты СВО: «Корнет» достиг невиданных высот, а «мотолыга» стала супер-бомбой

Российская оборонка адаптируется к вызовам, находя порой изумляющие иностранцев решения Константин Ольшанский На фото: противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» (Фото: Алексей Коновалов/ТАСС) Россия демонстрирует крайне гибкую тактику в применении даже старой бронетехники.
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