Космический аппарат Минобороны РФ вывели на целевую орбиту

В Министерстве обороны РФ сообщили, что старт носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с площадки Плесецк выполнен штатно.
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