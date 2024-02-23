«Время работает не на вас, труп разлагается». Мать Навального заявила, что следователи требуют похоронить политика тайно

Автор фото, Alexei Navalny/ YouTube Следователи требуют от родственников Алексея Навального похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с телом, об этом в видеообращении рассказала мать Алексея Навального.
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