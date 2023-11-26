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«Краснодар» 3 раза пробил по воротам «Урала», повторив свой антирекорд 2014 года

«Краснодар» 3 раза пробил по воротам «Урала», повторив свой антирекорд 2014 года

Команда тренера Владимира Ивича всего 3 раза пробила по воротам в матче 16-го тура Мир Премьер-лиги против «Урала» (1:3).

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