Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова огласила заявление о том, что власти Германии отказались удовлетворить просьбу защитников блокадного Ленинграда о выплатах, предназначенных для переживших блокаду евреев, распространялись на всех граждан, находившихся в городе в течение того ужасного периода.