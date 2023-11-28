Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маркелова
    Ну все расписали: и какой полк где дислоцтруется, и какие самолеты на вооружении... Вообще-то война идет.Начинённый пласти...
  • Silver Kont
    Нехер было хохлов запускать в Россию, якобы спасая от мобилизации... Вот теперь беспилотники и летают, благодаря "доб...Начинённый пласти...
  • zygmund nedialkow
    Петуха они себе уже пожарили.Пять итогов санкц...

Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Германия отказала блокадникам-неевреям в выплатах. «Позиция ФРГ— вопиющая» заявило МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова огласила заявление о том, что власти Германии отказались удовлетворить просьбу защитников блокадного Ленинграда о выплатах, предназначенных для переживших блокаду евреев, распространялись на всех граждан, находившихся в городе в течение того ужасного периода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх