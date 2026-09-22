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Нарколог Исаев предупредил, что ежедневный алкоголь вызывает жировую болезнь печени

Нарколог Исаев предупредил, что ежедневный алкоголь вызывает жировую болезнь печени

Ежедневное употребление даже небольших доз алкоголя может вызвать накопление жира в печени за несколько недель.

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