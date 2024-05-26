G7 грозит санкциями за помощь российскому ВПК

G7 пригрозила санкциями за помощь ВПК России и обход введенных ограничений Министры финансов G7 подчеркнули, что будут тщательнее следить за компаниями и банками, чтобы они не участвовали в схемах обхода санкций.
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