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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Красноярском крае выявили факт контрабанды древесины на 500 тыс. рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю в результате проведённых оперативных мероприятий установлена причастность 59-летнего директора деревообрабатывающей фирмы в Канске к контрабанде леса.

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