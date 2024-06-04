«АльфаСтрахование» назвала главные причины детских летних травм

«Летнему» травматизму подвержен каждый второй ребенок. Как выяснила «АльфаСтрахование», проанализировав данные по полисам страхования от несчастных случаев, чаще всего дети получают травмы при катании на велосипедах, самокатах и роликах.
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