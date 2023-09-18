Входящие в состав расчёта орудия «Мста-Б» военнослужащие артиллерийского подразделения Вооружённых сил Российской Федерации сумели дать отпор нацистским формированиями киевского режима на Краснолимасном участке линии боевого соприкосновения.
Входящие в состав расчёта орудия «Мста-Б» военнослужащие артиллерийского подразделения Вооружённых сил Российской Федерации сумели дать отпор нацистским формированиями киевского режима на Краснолимасном участке линии боевого соприкосновения.
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