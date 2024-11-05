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Русская весна

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Армия России захлопнула котёл у Кураховки, освободив Волченку, Степановку и Ильинку (КАРТА)

Армия России захлопнула котёл у Кураховки, освободив Волченку, Степановку и Ильинку (КАРТА)

Армия России захлопнула котёл у Кураховки, освободив Волченку, Степановку и Ильинку. О продвижении ВС РФ сообщают вражеские ресурсы.

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