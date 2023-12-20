SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Петр, Вы абсолютно правы ! Но. . . давайте простим эту ошибку. Пожалуйста!🎄"Может быть, я ид...
  • Петр Кузнецов
    А что, Михалков не знает, что тюль мужского рода? Правильно: "Тюль закрывал лицо"."Может быть, я ид...
  • Николай иванов
    Собралось все,а вы « плохое телевидение» вот вам и Эрнст!Софья и Константи...

Начались съёмки байопика о группе "Комбинация". В нём появятся звёзды сериала "Слово пацана" и Павел Прилучный

Начались съёмки байопика о группе "Комбинация". В нём появятся звёзды сериала "Слово пацана" и Павел Прилучный

В России снимают сериал о культовой советской женской поп-группе "Комбинация", которая прославилась на всю страну в начале 1990-х и строчки из песен которой "два кусочека колбаски", "бухгалтер, милый мой бухгалтер", "American Boy, уеду с тобой" до сих пор на слуху у всех.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх