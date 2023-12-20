Начались съёмки байопика о группе "Комбинация". В нём появятся звёзды сериала "Слово пацана" и Павел Прилучный

В России снимают сериал о культовой советской женской поп-группе "Комбинация", которая прославилась на всю страну в начале 1990-х и строчки из песен которой "два кусочека колбаски", "бухгалтер, милый мой бухгалтер", "American Boy, уеду с тобой" до сих пор на слуху у всех.