Начались съёмки байопика о группе "Комбинация". В нём появятся звёзды сериала "Слово пацана" и Павел Прилучный

В России снимают сериал о культовой советской женской поп-группе "Комбинация", которая прославилась на всю страну в начале 1990-х и строчки из песен которой "два кусочека колбаски", "бухгалтер, милый мой бухгалтер", "American Boy, уеду с тобой" до сих пор на слуху у всех.
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