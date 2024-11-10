Атака ВСРФ в Курской области.До полного окружения Курахово осталось 17км.СВО.Военные сводки 09.11.24.
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Атака ВСРФ в Курской области.До полного окружения Курахово осталось 17км.СВО.Военные сводки 09.11.24.
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