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Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти

Опору ЛЭП подорвали в Ленобласти

Угрозу подрыва второй опоры ЛЭП ликвидировали.фото: t.me/drozdenko_au_lo--> В Гатчинском районе Ленобласти подорвали опору ЛЭП, со второй опоры линии электропередач взрывное устройство удалось снять, сообщил 1 мая губернатор Александр Дрозденко.

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