Комиссия ООН: российские войска пытали украинцев иногда до смерти, а риторика российских СМИ выглядит подстрекательством к геноциду

Автор фото, Getty Images Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека представила очередной регулярный доклад о своей деятельности, в котором говорится, что риторика некоторых российских СМИ может рассматриваться как подстрекательство к геноциду.