Командир, проходим Курск. Тут моя теща живет. В 203-м гвардейском ТБАП приключилась история, имевшая широкую огласку в Дальней авиации.
Как Ту-22 случайно в Иран улетел
Комментарии
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Александр Шевченко
Было дело, служил в Мары 2
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12 час.
АШ
Александр Шевченко
Увидел оперативный дежурный с Мары 2,а сели вы в Мары 1,одним словом пробегали мы на точке.
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Просто удивительно, как они вообще находят цель и свой аэродром. Вот так вот живешь себе живешь и бац по башке авиабомбой.
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11 час.
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