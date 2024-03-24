Как Ту-22 случайно в Иран улетел

Увидел оперативный дежурный с Мары 2,а сели вы в Мары 1,одним словом пробегали мы на точке.

ГМ

Георгий Михалев

Просто удивительно, как они вообще находят цель и свой аэродром. Вот так вот живешь себе живешь и бац по башке авиабомбой.