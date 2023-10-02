Говорят, что употребление кофе как напитка возникло в Йемене в 15 веке в суфийских святынях. Именно там кофейные ягоды были впервые обжарены и заварены таким же образом, как напиток готовится сегодня.
Кофе
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Говорят, что употребление кофе как напитка возникло в Йемене в 15 веке в суфийских святынях. Именно там кофейные ягоды были впервые обжарены и заварены таким же образом, как напиток готовится сегодня.
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