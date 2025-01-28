Головинский дом культуры в Сусанинском районе переходит на газовое отопление В Сусанинском муниципальном районе завершены работы по переводу Головинского сельского дома культуры на природный газ.
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Головинский дом культуры в Сусанинском районе переходит на газовое отопление В Сусанинском муниципальном районе завершены работы по переводу Головинского сельского дома культуры на природный газ.