С 1 июля тарифы на электроэнергию в России вырастут на 12,6 %: что этому может помешать?

Депутат Сергей Миронов обратился к правительству с просьбой не допустить увеличения стоимости электроэнергии в июле, особенно в тех областях, где дифференцированные тарифы уже негативно сказались на бюджете граждан.
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