Перед затоплением МКС российские космонавты будут проводить больше времени на станции. Это позволит экономить по одному кораблю каждые два года

Роскосмос сообщил об изменениях в графике запусков пилотируемых космических кораблей. По информации исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, запуск корабля «Союз МС-27» к Международной космической станции запланирован на апрель 2025 года.