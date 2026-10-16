На слепых прослушиваниях 12-го сезона «Голоса. Дети» Аида Гарифуллина повернулась к мужу — наставнику Алексею Воробьёву — и уверенно сказала про 13-летнего Елисея Беляева из подмосковной Балашихи: «Взрослая девушка».
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