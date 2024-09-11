Харрис обвинила Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов 10 сентября обвинила своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил.
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