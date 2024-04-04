Китай смягчил политику выдачи кредитов на покупку автомобилей

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Правительство Китая обнародовало план по корректировке максимальных коэффициентов по кредитам на покупку личного автотранспорта в целях стимулирования потребления автомобилей и их сдачи в трейд-ин.
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