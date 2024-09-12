Алаудинов: ВСУ потеряли семь тысяч бойцов в Суджанском районе Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области. Об этом пишет ТАСС. По словам генерал-майора, с момента вторжения ВСУ в Курскую область потери противника в Суджанском районе составили семь тысяч бойцов.
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